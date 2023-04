Europese beurzen hoger het lange paasweekend in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag in het groen geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg x procent tot 463,44 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,5 procent op 15.597,89 punten. De Franse CAC 40 won xxxx procent bij een stand van 7.333,27 punten. De Britse FTSE sloot xxx procent hoger op 7.920,16 punten. Analisten van IG wezen erop dat beleggers het kruit redelijk droog hielden met het oog op het lange weekend en de Amerikaanse banencijfers. "Op basis van de wekelijkse steunaanvragen, lijkt de Amerikaanse arbeidsmarkt nog steeds solide, maar het marktbeeld zal pas volgende week duidelijk worden wanneer Amerikaanse beleggers voor het eerst kunnen reageren op het banenrapport van vrijdag en ook op de inflatiecijfers over maart", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Vrijdag zijn de beurzen gesloten in verband met Goede Vrijdag. Op maandag is Wall Street open, terwijl de Europese beurzen veelal gesloten blijven. Donderdag bleek de Duitse industriële productie met 2 procent gestegen, terwijl er een vlakke trend was voorspeld. De euro/dollar noteerde op 1,0921. WTI-olie werd iets goedkoper.



Bedrijfsnieuws Shell kwam donderdag met een update over het afgelopen kwartaal, die goed werd ontvangen door analisten. Het aandeel steeg ruim anderhalf procent. Sectorgenoot BP verloor donderdag terrein, terwijl TotalEnergies licht steeg. In Brussel sloot de koers van het aandeel Barco ruim 2,5 procent hoger na een koopaanbeveling door ABN AMRO Oddo. In Parijs deed Thales goede zaken, met een winst van meer dan 2,5 procent, net voor BNP Paribas. Luxemerken als LVMH, Kering, Hermes en L'Oreal leverden zo'n 2 tot ruim 3 procent in. Vastgoedaandelen wonnen ook terrein. Unibail-Rodamco-Westfield steeg bijna 2,5 procent en Vonovia 6 procent. In Frankfurt steeg verder Commerzbank meer dan 2 procent en Deutsche Bank ruim anderhalf procent. Siemens leverde 2 procent in. Financials hadden sowieso een goede dag. ING won ruim 2,5 procent in Amsterdam, net als ABN AMRO. Wall Street Rond het Europese slot noteerden de Amerikaanse beurzen licht lager. Bron: ABM Financial News

