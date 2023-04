Brill keert geen dividend uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brill keert na een uitdagend 2022 geen dividend uit. Dit meldde de uitgever donderdag nabeurs. Over 2021 werd nog een dividend per aandeel van 0,90 euro uitgekeerd. Het bedrijf kende vorig jaar problemen met zijn hoofddistributeur Turpin, dat fulfilmentdiensten leverde voor een deel van Brill's tijdschriften en boekenportfolio. Brill zei eerder al te verwachten dat dit zou leiden tot verstoringen van de lopende verkoop van gedrukte boeken en vertragingen bij de vernieuwing van tijdschriften [abonnementen] in 2023. Ook werd vorig jaar al de outlook voor 2022 ingetrokken als gevolg van de problemen. Bij het opzetten van een alternatief distributienetwerk bleek ook al dat het orderproces kan worden verbeterd. Dit leidt tot 1 miljoen euro aan extra kosten die zullen worden verdeeld over de boekjaren 2022 en 2023, zei Brill in december. Over heel 2022 kwam er een verlies van 3,49 miljoen euro in de boeken, tegenover een winst van ruim 3 miljoen euro in 2021. De omzet verbeterde wel iets, van 46,9 miljoen naar ruim 48 miljoen euro. De vrije kasstroom nam echter af, van 3,4 miljoen tot 1,75 miljoen euro eind 2022. Outlook In 2023 wil het bedrijf "de opzet van onze nieuwe wereldwijde distributieprocessen afronden en ons blijven richten op het moderniseren van en consolidatie van Brill”. "Wij blijven ons richten op de uitvoering van onze langetermijnstrategie om een digitaal gedreven uitgeverij te worden, met een marktgemiddelde organische inkomstengroei en een EBITDA-marge van meer dan 17 procent, met een rendement op geïnvesteerd kapitaal dat aanzienlijk hoger ligt dan onze gewogen gemiddelde kapitaalkosten." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.