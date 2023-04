Groene slotstand AEX op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is donderdag met winst gesloten, in aanloop naar een lang Paasweekend.

De Amsterdamse hoofdindex steeg een half procent naar 759,84 punten.

Volgens technisch analist Nico Bakker is de uptrend nog intact en gaan de stieren trachten de weerstand op 777 punten te doorbreken om vervolgens op te kunnen stomen naar 800 punten en meer.

Het was verder een relatief rustige handelsdag, waarin beleggers al vooruitkeken naar het banencijfer op vrijdag. Hoewel de wereldwijde beurzen morgen gesloten zijn, staat het banenrapport in de VS wel op de agenda.

Economen rekenen op 238.000 nieuwe banen, na een stijging met 311.000 banen in februari. De werkloosheid blijft vermoedelijk staan op 3,6 procent. De loongroei daalt van 4,6 naar 4,3 procent op jaarbasis, is verder de verwachting.

Woensdag was er al het rapport van ADP, en dat was een tegenvaller. Er was gerekend op 210.000 nieuwe banen, na een groei van 261.000 in februari. Uiteindelijk kwamen er slechts 145.000 banen bij.

Pimco verwacht dat de werkelijke toename van het aantal aangekondigde ontslagen in januari pas in april volledig in het werkgelegenheidsrapport zal worden opgenomen. "De VS verplicht bedrijven met meer dan 100 werknemers om grootschalige ontslagen 60 dagen van tevoren aan te kondigen. De meeste ontslagen lijken eind januari te zijn gevallen, waardoor deze nog niet in dit rapport zijn meegenomen."

De euro/dollar handelde donderdag op 1,0921 en olie werd iets goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen de financials aan de leiding. ABN AMRO won 2,7 procent en sectorgenoot ING, dat een koersdoelverhoging kreeg van Kepler Cheuvreux, steeg ook 2,7 procent. Verzekeraar ASR werd 2,3 procent duurder.

Shell kwam met een eerste update over het eerste kwartaal en die werd door analisten goed ontvangen. Het aandeel steeg 1,7 procent.

De halfgeleideraandelen hadden een slechte dag. ASML, ASMI en Besi eindigden alle drie in het rood. Besi verloor zelfs 1,1 procent. De grootste daler was echter Universal Music Group, dat 5,6 procent goedkoper werd. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op een verkoopadvies van Exane voor UMG.

In de AMX won CTP 3,0 procent en Allfunds 2,3 procent. Arcadis verloor 0,4 procent, ondanks een nieuwe Amerikaanse opdracht, en Just Eat Takeaway daalde nog eens 2,6 procent.

Smallcap Pharming werd 3,7 procent duurder en NSI 4,0 procent. Een kwartaalupdate van Nedap leverde het aandeel een koerswinst op van 2,8 procent. Azerion en ForFarmers daalden 1,8 en 2,6 procent.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5, noteerden de Amerikaanse beurzen licht in het rood.