Video: AEX houdt 800 punten in vizier Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX heeft sinds het dieptepunt op 611 punten een flink herstel ingezet en kijkt nog altijd naar boven. Dit zegt technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas voor de camera van ABM Financial News. "Zolang de index boven de 715 punten noteert, blijft de uptrend valide", aldus Bakker. Dan zullen de stieren proberen door de weerstand op 777 punten te breken. Bakker denkt dat er een reële kans is dat de stieren hier ook in slagen, en dan kan de AEX naar hogere niveaus, naar ruim 800 punten. Klik hier voor: AEX houdt 800 punten in vizier Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.