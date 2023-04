Vlakke opening voor Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke tot licht lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening tot 0,1 procent in het rood en de Nasdaq lijkt 0,4 procent lager te openen. Handelaren waren voorzichtig, in afwachting van het banenrapport op vrijdag, wanneer de aandelenmarkten wereldwijd gesloten zijn. "Met het naderende Paasweekend wordt het sentiment steeds risicomijdender, na een nieuwe ronde van zwakke economische cijfers, die bijdragen aan de zorgen over een mogelijke recessie in de Verenigde Staten", stelde Deutsche Bank. In Europa noteerden de beurzen ligt hoger, net als in Hongkong, terwijl de Japanse Nikkei-index donderdag 1,2 procent daalde. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde van een herziene 246.000 naar 228.000, bleek voor opening van de beurs. Aanvankelijk berekende het ministerie voor de week tot 25 maart nog 198.000 steunaanvragen, maar een gewijzigde methodiek zorgde voor een relatief grote aanpassing van 48.000 aanvragen. Dit is het gevolg van een andere berekeningsmethode. Later op de dag neemt James Bullard van de St. Louis Fed het woord. De olieprijs steeg licht. WTI-olie voor mei noteerde 0,1 procent hoger op 85,12 dollar en Brent-olie voor juni kostte 85,13 dollar per vat.



De euro/dollar noteerde op 1,0907. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0906 op de borden. Bedrijfsnieuws Abbvie daalde 1 procent in de handel voorbeurs. Het bedrijf verlaagde de verwachting voor de aangepaste winst van 11,02 naar 10,62 dollar per aandeel. Bierbrouwer Constellation Brands zag de omzet en de resultaten dalen, maar de winstdaling viel mee en voor dit jaar rekent het bedrijf op een hogere winst. Het aandeel lijkt licht hoger te openen. Costco verloor 3 procent in de handel voorbeurs. De vergelijkbare winkelomzet daalde in maart 1,1 procent, na een toename van 3,5 procent in februari. Lumentum verlaagde de outlook, nadat een grote klant zijn bestelling afzegde. Het aandeel daalde voorbeurs 14 procent. SeaChange steeg 14 procent in de elektronische handel. Het bedrijf boekte weer eens winst. Slotstanden Wall Street sloot woensdag verdeeld. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,3 procent tot 4.090,38 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.482,72 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 11.996,86 punten. Bron: ABM Financial News

