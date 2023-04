Ajax kiest Jan van Halst als voetbalcommissaris Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ajax draagt Jan van Halst voor als nieuw lid van de raad van commissarissen. Dit meldde Ajax donderdag. De benoeming geldt tot november 2026 en heeft de steun van de ondernemingsraad en de vereniging Ajax, die grootaandeelhouder is van de club. Van Halst speelde als voetballer voor Ajax, FC Twente, Vitesse en FC Utrecht. Daarna was hij manager en directeur bij FC Twente en commercieel directeur bij een sportmarketingbureau. Hij is mede-eigenaar van coachingbedrijf BE Robin en ook voetbalanalist bij Ziggo Sport. Aandeelhouders stemmen over de benoeming op 26 mei, tijdens een speciale vergadering. Commissaris Peter Mensing treedt dan af. Mensing was commissaris bij de Amsterdamse club sinds 2016. Mensing zei afgelopen jaar plaats te zullen maken zodra de zogeheten 'voetbalcommissaris' bij Ajax zou worden benoemd. Bron: ABM Financial News

