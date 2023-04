Abbvie verlaagt winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Abbvie moest in het eerste kwartaal een last nemen van 150 miljoen dollar, voor kosten van onderzoek, ontwikkeling en mijlpaalbetalingen, waardoor de winst per aandeel 8 dollarcent lager uitvalt. Dat maakte het farmaciebedrijf woensdag bekend in een document dat het toestuurde aan beurswaakhond SEC. Abbvie rekent nu op een aangepaste winst per aandeel van 2,31 tot 2,41 dollar in het eerste kwartaal. Voor heel 2023 rekent het bedrijf op 10,62 tot 11,02 dollar. In februari zei Abbvie nog te rekenen op 10,70 tot 11,10 dollar winst in 2023. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenen gemiddeld op een aangepaste winst van 2,56 dollar per aandeel in het eerste kwartaal, en op 11,01 dollar voor het hele jaar. Het aandeel noteerde donderdag 1,9 procent lager in de handel voorbeurs. Bron: ABM Financial News

