Vlakke futures op Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd vrijwel ongewijzigd. Handelaren waren voorzichtig, in afwachting van het banenrapport op vrijdag, wanneer de aandelenmarkten wereldwijd gesloten zijn. "Met het naderende Paasweekend wordt het sentiment steeda afkeriger van risico, na een nieuwe ronde van zwakke economische cijfers, die bijdragen aan de zorgen over een mogelijke recessie in de Verenigde Staten", stelde Deutsche Bank. In Europa noteerden de beuzen ligt hoger, net als in Hongkong, terwijl de Japanse Nikkei-index donderdag 1,2 procent daalde. Macro-economische cijfers zijn er donderdag over de steunaanvragen. Verder neemt James Bullard van de St. Louis Fed het woord. De olieprijs daalde licht. WTI-olie voor mei noteert 0,3 procent lager op 80,37 dollar en Brent-olie voor juni kost 84,79 dollar per vat.



De euro/dollar noteerde op 1,0899. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0906 op de borden. Bedrijfsnieuws Abbvie daalde 2 procent in de handel voorbeurs. Het bedrijf verlaagde de verwachting voor de aangepaste winst van 11,02 naar 10,62 dollar per aandeel. Costco verloor 2 procent in de handel voorbeurs. De vergelijkbare winkelomzet daalde in maart 1,1 procent, na een toename van 3,5 procent in februari. Lumentum verlaagde de outlook, nadat een grote klant zijn bestelling afzegde. Het aandeel daalde voorbeurs 9 procent. SeaChange steeg 21 procent in de elektronische handel. Het bedrijf boekte weer eens winst. Slotstanden Wall Street sloot woensdag verdeeld. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,3 procent tot 4.090,38 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.482,72 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 11.996,86 punten. Bron: ABM Financial News

