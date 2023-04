Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in afwachting van de banendata uit de Verenigde Staten, die vanmiddag met de steunaanvragen en vrijdag met het banenrapport over maart naar buiten komen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,4 procent op 454,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 15.546,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,1 procent met een stand van 7.324,43 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 7.695,36 punten. "Beleggers wachten vooral op de Amerikaanse banencijfers op vrijdag", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Op basis van de wekelijkse steunaanvragen, lijkt de Amerikaanse arbeidsmarkt nog steeds solide, maar het marktbeeld zal pas volgende week duidelijk worden wanneer Amerikaanse beleggers voor het eerst kunnen reageren op het banenrapport van vrijdag en ook op de inflatiecijfers over maart." De komende dagen zijn volgens Hewson belangrijk in de mogelijke beslissing van de Federal Reserve om de rentes met nog eens 25 basispunten te verhogen in mei. De markt schat de kans op een verhoging met 25 basispunten in mei op dit moment in op bijna 42 procent, aldus de CME FedWatch Tool. De rest rekent op een pas op de plaats. ING denkt inderdaad dat de Fed klaar is met het dichtdraaien van de geldkraan. "En alleen dat al is een belangrijke steun voor beleggers", aldus analisten van de bank. Duidelijk is volgens CMC wel dat de Fed vermoedelijk niet bereid is tot het verlagen van de rente, terwijl de markt een renteverlaging wel steeds meer inprijst. "De inflatie moet daarvoor veel verder terugvallen vanaf de huidige niveaus en dat ligt vooralsnog niet voor de hand." Vrijdag zijn de beurzen gesloten in verband met Goede Vrijdag. Op maandag is Wall Street open, terwijl de Europese beurzen veelal gesloten blijven. Donderdag bleek de Duitse industriële productie met 2 procent gestegen, terwijl er een vlakke trend was voorspeld. Vanmiddag betreft het enige cijfer van belang de wekelijkse steunaanvragen, waarvoor een aantal van 200.000 wordt voorzien tegen 198.000 een week ervoor. Spreker is vandaag de voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis James Bullard. Olie noteerde donderdag lager. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 80,13 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 84,56 dollar werd betaald, een stijging van 0,5 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0897. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0900 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0906 op de borden.



Bedrijfsnieuws Shell kwam donderdag met een eerste update over het afgelopen kwartaal, die goed werd ontvangen door analisten. De koers van het aandeel noteerde 1,6 procent hoger. In Brussel noteerde de koers van het aandeel Barco 1,5 procent hoger na een koopaanbeveling door ABN AMRO Oddo. In Parijs noteerde ruim driekwart van de koersen van de hoofdaandelen boven het slot van woensdag, in Frankfurt was dit de helft. Daar was de koers van het aandeel Rheinmetall met een verlies van 7,1 procent de sterkste daler, gevolgd door die van Daimler Truck Holding met een verlies van 5,5 procent. In Parijs waren de koersverschillen niet zo uitbundig, met uitzondering van de koers van het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield, dat 2,4 procent steeg. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,3 procent tot 4.090,38 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.482,72 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 11.996,86 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.