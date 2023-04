Beursblik: KBC zet Azelis op favorietenlijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) KBC Securities heeft donderdag het aandeel Azelis toegevoegd aan de favorietenlijst en dat had tot gevolg dat Ahold Delhaize zijn plekje kwijtraakte, na een koersstijging van 43 procent sinds opname op de lijst. Reden voor de toevoeging van Azelis is volgens KBC de druk op de aandelenkoers, terwijl het bedrijf veerkrachtig is in turbulente tijden en flink groeit onder normale marktomstandigheden. Recent verkocht PSP Investment Holding miljoenen aandelen Azelis, op een volgens KBC vrij laag niveau, namelijk 21,75 euro per aandeel. Door die verkoop stijgt de free float wel aanzienlijk. KBC heeft een koopadvies op Azelis met een koersdoel van 33,00 euro. Bron: ABM Financial News

