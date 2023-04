Veel boekingen met Pasen bij TUI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er waren veel boekingen bij TUI voor de Paasvakantie. Dat maakte het reisbedrijf donderdag bekend. De Duitse reisorganisatie met een beursnotering Londen kreeg meer dan 500.000 vakantievierders te verwerken voor de Paasdagen, goed voor 95 procent van de capaciteit. Dat is volgens TUI vergelijkbaar met de niveaus voor de coronacrisis. "Het momentum in boekingen blijft bemoedigend en de reistrends en sterke vraag voor de Paasvakantie zijn een gezond signaal voor de komende zomer", zei CEO Sebastian Ebel donderdag. "Op basis van trends tot op heden en zoals gezegd in maart, blijven we de verwachten dat de capaciteit rond het niveau van voor de pandemie zal liggen. We verwachten een goede zomer in 2023", aldus Ebel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.