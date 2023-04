Valuta: euro neemt even gas terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond 1,09 dollar, een beduidend lagere koers dan woensdag rond het middaguur, voornamelijk als gevolg van lagere rentestanden. "We zagen de euro daar steviger op reageren dan de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Daarmee zijn de goede Duitse macro-economische data van woensdag en donderdag genegeerd. Het wachten is nu op het grote banenrapport van de Verenigde Staten over maart dat vrijdag verschijnt", aldus Van der Meer. Woensdag werden in Duitsland over februari al goede fabrieksorders gemeld, donderdag bleek ook de industriële productie over dezelfde maand aanzienlijk beter dan verwacht met een stijging van 2 procent, terwijl er een vlakke trend was voorspeld. Met een lang Paasweekend in het vizier is de verwachting dat de volumes na donderdag tijdelijk wat lager liggen dan gebruikelijk. Voor de Amerikaanse banenmarkt wordt uitgegaan van een groei met 238.000 banen tegen 311.000 in februari, een stabiele werkloosheid van 3,6 procent en een groei van het uurloon op jaarbasis met 4,3 procent tegen 4,6 procent op jaarbasis in februari.

Vanmiddag betreft het enige cijfer van belang de wekelijkse steunaanvragen, waarvoor een aantal van 200.000 wordt voorzien tegen 198.000 een week ervoor. Spreker is vandaag de voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis James Bullard. De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,0900 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8746 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2463 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.