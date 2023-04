Shell aan kop in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdag hoger, onder aanvoering van Shell. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 758,65 punten. "Beleggers wachten vooral op de Amerikaanse banencijfers op vrijdag", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Op basis van de wekelijkse steunaanvragen, lijkt de Amerikaanse arbeidsmarkt nog steeds solide, maar het marktbeeld zal pas volgende week duidelijk worden wanneer Amerikaanse beleggers voor het eerst kunnen reageren op het banenrapport van vrijdag en ook op de inflatiecijfers over maart." Vrijdag zijn de beurzen gesloten in verband met Goede Vrijdag. Op maandag is Wall Street open, terwijl de Europese beurzen veelal gesloten blijven. De komende dagen zijn volgens Hewson belangrijk in de mogelijke beslissing van de Federal Reserve om de rentes met nog eens 25 basispunten te verhogen in mei. De markt schat de kans op een verhoging met 25 basispunten in mei op dit moment in op bijna 42 procent, aldus de CME FedWatch Tool. De rest rekent op een pas op de plaats. ING denkt inderdaad dat de Fed klaar is met het dichtdraaien van de geldkraan. "En alleen dat al is een belangrijke steun voor beleggers", aldus analisten van de bank. Duidelijk is volgens CMC wel dat de Fed vermoedelijk niet bereid is tot het verlagen van de rente, terwijl de markt een renteverlaging wel steeds meer inprijst. "De inflatie moet daarvoor veel verder terugvallen vanaf de huidige niveaus en dat ligt vooralsnog niet voor de hand." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0903. De olieprijzen daalden met 0,7 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Shell aan kop met 1,7 procent na een trading update van het energiebedrijf. Verschillende ontwikkelingen waren beter dan verwacht, zo oordeelde ING. Ook Jefferies reageerde positief op de update van Shell. Philips won 1,5 procent. UMG was de dissonant met een koersverlies van 7,2 procent na een negatief analistenrapport. In de AMX wonnen Just Eat en Allfunds tot 2,1 procent. Arcadis daalde 0,9 procent. Arcadis is door Siemens Real Estate geselecteerd om projectmanagement diensten te verlenen bij de bouw van een nieuwe fabriek in Lexington in North Carolina. In de AScX won Pharming 3,0 procent. Nedap steeg na een kwartaalupdate 1,4 procent. Forfarmers verloor daarentegen 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.