Beursblik: goede prestaties Shell verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De update van Shell over het eerste kwartaal wijst op een goede operationele prestatie. Dit vinden analisten van zakenbank Jefferies. Zij wijzen op de daling van de operationele kosten en een sterke bijdrage vanuit de handelstak. Verder denkt de bank dat een meevallende belastingdruk en een onveranderd werkkapitaal helpen om de aandeleninkoop op 4 miljard dollar te houden. De analisten noemen verder dat Shell verwacht dat Integrated Gas afgelopen kwartaal net zo presteerde als in het vierde kwartaal, en dat was "erg sterk". Jefferies heeft een koopadvies op Shell. Het aandeel wint donderdag 1,3 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.