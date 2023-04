'Interessant kwartaal Shell' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft een interessante update gegeven over het eerste kwartaal, waarbij verschillende ontwikkelingen beter waren dan verwacht. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING donderdag. Zo vielen de LNG-volumes hoger uit dan verwacht, omdat de productie bij Prelude en QGC in Australië niet langer meer stil lag. "Dat is positief, vooral omdat Shell verwacht dat de handelsresultaten bij LNG vergelijkbaar zullen zijn met het sterke vierde kwartaal", aldus Mulder. De chemietak deed het zelfs nog beter, merkte de analist op. De raffinagemarges stonden wel wat onder druk, maar dit wordt volgens ING vermoedelijk gecompenseerd door een hogere bezettingsgraad. En de marge bij de chemietak was veel beter, aldus Mulder, maar liggen in de praktijk nog beduidend onder het langetermijngemiddelde. Dit kwam volgens Mulder doordat de productie in Pennsylvania traag op gang komt. "De rest van de resultaten waren conform verwachting, waardoor we op onderliggende basis een goed eerste kwartaal verwachten, maar omdat de grondstofprijzen onder druk stonden, verwachten we nog steeds een lagere winst", concludeerde de analist. ING heeft een koopadvies op Shell met een koersdoel van 30,40 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 1,7 procent tot 27,71 euro. Bron: ABM Financial News

