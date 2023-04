Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ING

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor ING verhoogd van 16,50 naar 17,20 euro en behoudt het koopadvies, in aanloop naar de eerstekwartaalcijfers van de bank, die volgens de analist een positieve aanjager voor de aandelenkoers zullen zijn. De resultaten worden op 11 mei bekendgemaakt. Kepler rekent op een sterke winstgroei, afgezien van voorzieningen, van 26 procent, dankzij een stijging van de rentebaten met 22 procent op jaarbasis. ING leent uit tegen fors hogere rentes, maar verhoogt de spaarrente maar mondjesmaat, wat betere marges oplevert. De koers van ING is aantrekkelijk op 6,2 keer de verwachte winst in 2024. De analist rekent op een totaal rendement aan kapitaalteruggave van circa 30 procent in 2023 en 2024. Kepler denkt dat ING bij de komende kwartaalcijfers een aandeleninkoop van 1,5 miljard euro kan aankondigen. Daar zou later in het jaar nog 1 miljard euro bij kunnen komen, verwachten de analisten. Het aandeel ING stijgt donderdag 0,8 procent naar 11,22 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.