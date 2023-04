Verkoop Nederlandse nieuwbouwwoningen gehalveerd

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van Nederlandse nieuwbouwwoningen is in het vierde kwartaal van 2022 ruimschoots gehalveerd. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Kadaster en Eurostat.

Het betreft de grootste daling sinds de start van de meting in 2015.

In het vierde kwartaal ging het om ruim 5.300 transacties, 50,6 procent minder dan een jaar eerder. Bij de bestaande koopwoningen daalde het aantal verkopen met 2,8 procent tot ruim 51.000. Deze daling was kleiner dan in voorgaande kwartalen, aldus het CBS.

In het vierde kwartaal was de prijs van een nieuwbouwkoopwoning gemiddeld 6,1 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwkoopwoning kwam uit op bijna 468.000 euro. Dit is lager dan in het derde kwartaal. Toen was de gemiddelde prijs 475.000 euro.

In totaal zijn er in het vierde kwartaal 10,8 procent minder woningen verkocht. Dit is het zevende kwartaal op rij dat er minder woningen zijn verkocht dan een jaar eerder.

In 2022 kwam het totaal aantal verkochte nieuwbouwwoningen net boven de 25.000 uit. Hiermee daalde het aantal transacties met 27 procent ten opzichte van een jaar eerder. Sinds het begin van de meting in 2015 werden alleen in 2019 minder verkopen geregistreerd, toen werden er net geen 25.000 nieuwbouwwoningen verkocht.

De huizenprijzen van zowel nieuwbouw- als bestaande koopwoningen in Nederland waren in het vierde kwartaal van 2022 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. Gemiddeld zijn de huizenprijzen in de Europese Unie in het vierde kwartaal van 2022 met 3,6 procent gestegen.