Van Lanschot Kempen rondt overname Mercier Vanderlinden af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft de overname van het resterende belang van 30 procent in Mercier Vanderlinden afgerond. De nieuwe Belgische combinatie heet vanaf begin 2024 Mercier Van Lanschot. De overname van dit resterende belang betaalde Van Lanschot Kempen voor 53 procent in contanten en de rest in aandelen, met een lock-up tot 2030. Hiervoor zijn 1,68 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven. De managing partners verkregen hierdoor een belang van 3,9 procent in Van Lanschot Kempen. Van Lanschot Kempen nam in 2021 een belang van 70 procent in de Belgische wealth manager. Sindsdien werd Mercier Vanderlinden gecombineerd met Van Lanschot België. Deze combinatie zal in de loop van dit jaar verder gaan met één management team, met Thomas Vanderlinden en Erwin Schoeters als co-CEO's. De combinatie van Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België had per eind vorig jaar 9,2 miljard euro aan assets under management. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.