Amerikaanse opdracht van Siemens voor Arcadis

Beeld: Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis is door Siemens Real Estate geselecteerd om projectmanagementdiensten te verlenen bij de bouw van een nieuwe fabriek in Lexington in North Carolina. Dit maakte het Nederlandse ingenieursbedrijf donderdagochtend bekend. Met het project in het Amerikaanse Lexington is een bedrag van 220 miljoen dollar gemoeid. Het betreft onder meer de bouw van een nieuwe fabriek voor treinwagons inclusief onderhoudsfaciliteiten. De werkzaamheden moeten deze zomer van start gaan. Hoeveel omzet er voor Arcadis met dit project is gemoeid, werd niet vermeld. Bron: ABM Financial News

