Omzet Nedap een vijfde omhoog in eerste kwartaal

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 22 procent meer omzet geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldde het concern uit Groenlo donderdag voorbeurs in een kwartaalupdate zonder concrete bedragen te noemen. De terugkerende omzet steeg afgelopen kwartaal met 20 procent op jaarbasis. Vrijwel alle marktgroepen droegen aan de groei bij, mede dankzij een inhaaleffect van productleveringen door meer productiecapaciteit. Alleen Staffing Solutions liet een beperkte omzetdaling zien. Outlook Nedap sprak donderdag van aanhoudend volatiele marktomstandigheden, maar voorziet wel omzetgroei in 2023 conform de financiële doelstelling zoals eerder gedefinieerd in de Step Up! strategie. Deze dateert van maart 2021 en omvat financiële doelstellingen tot en met 2025, waaronder een omzetgroei van 5 tot 10 procent op jaarbasis. Verder wordt gemikt op een operationele (EBIT) marge zonder eenmalige posten, die richting de 15 procent oploopt en een rendement op het geïnvesteerde kapitaal dat sterker stijgt dan de winstgevendheid. Bron: ABM Financial News

