Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,3 procent tot 4.090,38 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.482,72 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 11.996,86 punten.

State Street zei dat beleggers hun aandacht hebben verlegd van de onrust in de bankensector in maart naar het risico van een recessie die de consumentenuitgaven en de bedrijfswinsten zou kunnen drukken.

"Deze week realiseren we ons dat we een bankencrisis vermijden, maar de economische angst is er nog steeds. We gaan van een financiële crisis naar een conjuncturele vertraging", zei State Street.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in maart veel minder hard is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in maart met 145.000 tegen een stijging van 261.000 in februari, terwijl de markt rekende op een groei van 210.000 banen.

De export daalde in februari met 2,7 procent, terwijl de import met 1,5 procent afnam, wat resulteerde in een tekort op de handelsbalans van 70,5 miljard dollar.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 4,1 procent. De marktindex daalde van 227,3 naar 217,9.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector schetsten een verdeeld beeld. Volgens S&P Global in de Amerikaanse dienstensector in maart veel harder gegroeid dan een maand eerder. De index steeg van 50,6 naar 52,6. Volgens ISM is de groei in maart juist fors afgenomen. De ISM-index daalde van 55,1 naar 51,2.

De euro/dollar noteerde op 1,0906. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0942 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0952 op de borden.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,1 procent, ofwel 0,10 dollar, lager op 80,61 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS slechts de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Exxon Mobil heeft dinsdagavond gewaarschuwd dat de lagere olieprijzen in het eerste kwartaal een negatieve impact van 600 miljoen tot 1 miljard dollar hebben gehad op de winst van de tak Upstream. Dit bleek uit documenten die de energiereus heeft ingediend bij Amerikaanse toezichthouder SEC. De lagere gasprijzen hadden een negatieve impact van 400 tot 800 miljoen dollar, zo vulde Exxon aan. Exxon verdiende in het vierde kwartaal nog 12,8 miljard dollar, waaraan Upstream 8,2 miljard dollar bijdroeg. Het aandeel steeg circa 1,6 procent.

Walmart noteerde ongeveer 1,7 procent hoger, nadat de detailhandelaar de vooruitzichten voor zijn fiscale eerste kwartaal en hele boekjaar opnieuw heeft bevestigd.

Het aandeel Johnson & Johnson won 4,2 procent, nadat de farmaceut een schikking trof van bijna 9 miljard dollar voor diens talkpoeder die kanker veroorzaakte.