Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 31 maart zijn gedaald met 3,7 miljoen vaten tot 470,0 miljoen stuks.

De benzinevoorraden daalden met 4,1 miljoen vaten tot 222,6 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel daalden met 3,6 miljoen vaten tot 113,1 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 89,6 procent. Dat was een week eerder 90,3 procent.

De afgelopen twee dagen zat de olieprijs stevig in de lift, na de aankondiging van Saoedi-Arabië en enkele van zijn OPEC+ bondgenoten dat zij in mei tot het einde van het jaar de productie met ongeveer 1,16 miljoen vaten per dag gaan verlagen. Rusland meldde een eerder besluit om de productie te verlagen met 500.000 vaten per dag te verlengen tot het einde van het jaar.

"Deze extra verlagingen betekenen dat de markt later in het jaar nog krapper zal worden. Als gevolg hiervan verwachten we dat Brent in de tweede helft van 2023 boven 100 dollar per vat zal worden verhandeld", aldus ING. De bank verwacht dat Brent in de tweede helft van het jaar gemiddeld 101 dollar per vat zal bedragen en in het vierde kwartaal 104 dollar per vat.

Credit Suisse verlaagde daarentegen zijn verwachtingen voor de prijs van een vat Brent. Voor het tweede kwartaal verlaagde de bank de bandbreedte van 85 tot 82 dollar per vat naar een range van 80 tot 77 dollar, nadat de prijs afgelopen kwartaal gemiddeld op 82 dollar lag.

Voor de eerste helft van 2023 mikt Credit Suisse op gemiddeld 81 dollar per vat. Maar in de tweede jaarhelft zal de oliemarkt krapper zijn, denken de analisten, die daarom hun verwachting voor 85 dollar per vat ongemoeid laten.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,1 procent, ofwel 0,10 dollar, lager op 80,61 dollar op de New York Mercantile Exchange.