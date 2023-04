Europese beurzen overwegend lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 456,59 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,5 procent op 15.520,17 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,4 procent op 7.316,30 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 7.662,94 punten.

"Na de grote winsten waarmee het eerste kwartaal eindigde, is het niet verwonderlijk dat aandelen hun opmars vertragen", zeiden analisten van IG.

De focus lag woensdag op de macro-economie en daarmee ook op de centrale banken. "Nu de kerninflatie pas aan het einde van de zomer lijkt af te nemen [...] verwachten onze economen dat de ECB de rente zal verhogen naar een piek van 4 procent", zeiden analisten van de Amerikaanse zakenbank Citi.

De inkoopmanagersindices voor de dienstensector in maart toonden een gemengd beeld, maar de indexen wezen voor geen enkele lidstaat op krimp. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de eurozone kwam in maart uit op 55,0 tegen 52,7 in februari. Dat is de hoogste stand in 10 maanden.

De Duitse fabrieksorders lieten over februari een onverwachte stijging zien van 4,8 procent en in Frankrijk kwam de industriële productiestijging over dezelfde maand ook hoger uit dan verwacht, terwijl de daling over januari iets minder robuust bleek dan eerder kon worden gemeten.

De euro/dollar noteerde op 1,0920. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0951 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0952 op de borden.

Olie werd woensdag tot 0,6 procent goedkoper. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

Sodexo heeft in het afgelopen halfjaar fors meer omzet en winst geboekt en stelde de omzetoutlook naar boven bij. Het aandeel steeg liefst 10,6 procent.

Philips daalde 0,2 procent, nadat het medtechbedrijf bekendmaakte een nieuw probleem te hebben geconstateerd bij zijn beademingsapparaten. Philips verwacht het probleem te kunnen oplossen met een software-update voor 63.000 apparaten.

Orange steeg in Parijs met circa 2,5 procent en Essilorluxottica won 2,0 procent, terwijl Renault 4,3 procent daalde. Kering verloor 3,4 procent.

In Frankfurt ging Sartorius aan kop met een koerswinst van 3,1 procent. Continental bungelde onderaan met een verlies van 5,7 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 4.080,70 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent, maar technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,3 procent in het rood.