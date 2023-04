Tech trekt AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met verlies gesloten, net als de meeste andere Europese aandelenmarkten.

De AEX daalde 0,3 procent naar 755,76 punten.

In aanloop naar het nieuwe cijferseizoen was er weinig bedrijfsnieuws, maar de macro-agenda was vandaag goed gevuld.

Vanochtend bleek dat de dienstensector in de eurozone in maart iets minder sterk groeide dan aanvankelijk verwacht. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in maart uit op 55,0 tegen 52,7 in februari. Dat is desalniettemin de hoogste stand in 10 maanden.

"De economie in de eurozone blijft herstellen van de rust aan het einde van 2022", zei econoom Joe Hayes van S&P Global. Wel ziet hij grote verschillen tussen de lidstaten en waarschuwt hij voor de renteverhogingen en de nog altijd hoge inflatie, ondanks dat die de afgelopen periode wel is afgekoeld.

Ook in de VS stonden de inkoopmanagers op de agenda. En waar de cijfers van S&P op een groeiversnelling van de dienstensector wezen, lieten die van ISM juist het tegenovergestelde zien.

Verder was er aandacht voor het banenrapport, in opmaat naar het officiële rapport van vrijdag.

Volgens het ADP kwamen er in maart 145.000 banen bij, flink minder dan de 261.000 in februari en ook minder dan de 210.000 banen waarop economen hadden gerekend.

De salarissen stegen in maart met 6,9 procent, tegen 7,2 procent een maand eerder, aldus het rapport woensdag.

"Maar het zal de Fed er zeker niet van weerhouden de rente bij de volgende beleidsvergadering met 25 basispunten te verhogen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

De arbeidsmarkt is de komende dagen een bepalende factor, zo verwachten analisten. Donderdag volgen de wekelijkse steunaanvragen en vrijdag, als de beurzen gesloten zijn, staat het officiële banenrapport gepland.

Het rapport laat vrijdag waarschijnlijk een tragere, maar nog steeds sterke groei van het aantal nieuwe banen zien, verwachten economen bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco. Vermoedelijk kwamen er vorige maand 225.000 nieuwe banen buiten de agrarische sector bij, tegenover 311.000 in februari. De werkloosheid daalde naar verwachting van 3,6 naar 3,5 procent.

Pimco verwacht dat de werkelijke toename van het aantal aangekondigde ontslagen in januari pas in april volledig in het werkgelegenheidsrapport zal worden opgenomen. "De VS verplicht bedrijven met meer dan 100 werknemers om grootschalige ontslagen 60 dagen van tevoren aan te kondigen. De meeste ontslagen lijken eind januari te zijn gevallen, waardoor deze nog niet in dit rapport zijn meegenomen."

Verder wees ING op de vacaturecijfers van dinsdag. "De arbeidsmarkt in de VS is met 9,9 miljoen openstaande vacatures nog krap, maar verzwakt wel iets." Volgens de bank duidt dit op een afkoelende Amerikaanse economie, en daardoor neemt de kans op een verdere renteverhoging door de Fed af.

Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,0902. Olie werd een half procent goedkoper. Vanmiddag bleken de Amerikaanse olievoorraden stevig gedaald.

Stijgers en dalers

Het waren de defensieve waarden die vandaag voor steun zorgen. Heineken en Unilever waren met winsten van 1,7 procent de koplopers.

Tech had het lastig. ASML, ASMI en Besi daalden 2 tot bijna 4 procent.

In de AMX won Fagron 2,8 procent na een positief analistenrapport van Degroof Petercam. Vopak werd 2,4 procent duurder, maar Aalberts en Just Eat Takeaway daalden 5,1 en 5,5 procent. TKH werd zelfs 5,9 procent goedkoper.

In de AScX wonnen Majorel en Ebusco 1,3 en 0,7 procent. BAM en Pharming verloren 4,4 en 5,7 procent. Heijmans werd 5,9 procent goedkoper, mede ook door een ex-dividendnotering.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerde de S&P 500 index 0,4 procent lager en verloor de Nasdaq zelfs 1,3 procent.