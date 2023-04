Video: ook positieve effecten hoge inflatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De staatsschuld spint garen bij de hoge inflatie. Dit zei Chief Investment Strategist Lukas Daalder van BlackRock Nederland voor de camera van ABM Financial News. De strateeg laat aan de hand van een grafiek van de Europese Centrale Bank zien dat de hoge inflatie ook positieve effecten heeft, zoals een daling van de staatsschuld met ongeveer 13 procentpunt. Dit heeft volgens Daalder alles te maken met het feit dat de kapitaalmarktrente op de staatsschuld nog steeds lager ligt dan de nominale groei van het bruto binnenlands product. "Dit geldt natuurlijk niet alleen voor staatsobligaties, maar ook voor bedrijfsobligaties", aldus Daalder. "En dat is één van de factoren waarom de aandelenmarkten het zo goed doen." Klik hier voor: ook positieve effecten hoge inflatie Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.