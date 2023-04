Flinke salarisverhoging voor bestuur Just Eat

(ABM FN-Dow Jones) De top van Just Eat Takeaway krijgt een flinke salarisverhoging, althans als aandeelhouders hiermee akkoord gaan op de jaarvergadering van 17 mei.

Het voorstel is om het basissalaris van CEO Jitse Groen te verhogen van 487.706 euro naar 670.000 euro, een plus van ruim 37 procent. De salarissen voor de CFO, COO en CCO zouden stijgen van 462.038 naar 645.000 euro, een toename met bijna 40 procent.

"De timing van deze verhoging is in het licht van de koersontwikkeling, en het feit dat de overname van Grubhub niet bepaald een onverdeeld succes is, erg ongelukkig", vindt de Vereniging van Effectenbezitters.

Volgens Just Eat zijn de salarisverhogingen terecht, want het bedrijf is enorm gegroeid in de afgelopen jaren, zowel in omvang als complexiteit. En een goede betaling is nodig om de beste mensen te vinden, meent de maaltijdbezorger.

Just Eat wil ook de bonusstructuur van zijn topmensen aanpakken. Voor de korte termijn beloningen kijkt Just Eat naar de ontwikkeling van onder meer de bruto transactiewaarde en de aangepaste EBITDA. In het verleden werd het bestuur ook afgerekend op het aantal actieve klanten, maar dit wil Just Eat veranderen naar de winstgevendheid per order.

En voor de langetermijnbeloningen wil Just Eat ook ESG en de kasstroom toevoegen als maatstaf.

"Die aanpassingen vallen te begrijpen nu Just Eat zich wil richten op winst in plaats van groei", aldus de VEB.