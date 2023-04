Johnson & Johnson wil talkpoederzaak voor 9 miljard dollar schikken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Johnson & Johnson heeft een schikking van 8,9 miljard dollar voorgesteld om een claimzaak in verband met talkpoeder te beëindigen. Dat maakte het Amerikaanse bedrijf dinsdag nabeurs bekend. Dit bedrag zal betaald worden over een periode van 25 jaar. Daarmee ligt het bedrag een stuk hoger dan de 2 miljard dollar die eerder werd geboden. Meer dan 60.000 gedupeerden zouden akkoord zijn met de voorwaarden van de deal, stelt LTL Management, een dochterbedrijf van Johnson & Johnson. Johnson & Johnson blijft op het standpunt dat het talkpoeder veilig is en dat de claims wetenschappelijk niet standhouden. Volgens de aantijgingen zou het talkpoeder onder meer kanker veroorzaken. Het aandeel lijkt bijna 3 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

