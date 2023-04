Wall Street opent naar verwachting iets lager

(ABM FN) De Amerikaanse aandelenmarkten gaan woensdag iets lager van start, na een tegenvallende banengroei.

Circa een half uur voor opening noteren de futures op de S&P en de Nasdaq 0,2 procent in het rood.

Volgens het ADP kwamen er in maart 145.000 banen bij, flink minder dan de 261.000 in februari en ook minder dan de 210.000 banen waarop economen hadden gerekend.

De salarissen stegen in maart met 6,9 procent, tegen 7,2 procent een maand eerder, aldus het rapport woensdag.

"Maar het zal de Fed er zeker niet van weerhouden de rente bij de volgende beleidsvergadering met 25 basispunten te verhogen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

De arbeidsmarkt is de komende dagen een bepalende factor, zo verwachten analisten. Donderdag volgen de wekelijkse steunaanvragen en vrijdag, als de beurzen gesloten zijn, staat het officiële banenrapport gepland.

Het rapport laat vrijdag waarschijnlijk een tragere, maar nog steeds sterke groei van het aantal nieuwe banen zien, verwachten economen bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco. Vermoedelijk kwamen er vorige maand 225.000 nieuwe banen buiten de agrarische sector bij, tegenover 311.000 in februari. De werkloosheid daalde naar verwachting van 3,6 naar 3,5 procent.

Pimco verwacht dat de werkelijke toename van het aantal aangekondigde ontslagen in januari pas in april volledig in het werkgelegenheidsrapport zal worden opgenomen. "De VS verplicht bedrijven met meer dan 100 werknemers om grootschalige ontslagen 60 dagen van tevoren aan te kondigen. De meeste ontslagen lijken eind januari te zijn gevallen, waardoor deze nog niet in dit rapport zijn meegenomen."

Verder wees ING op de vacaturecijfers van dinsdag. "De arbeidsmarkt in de VS is met 9,9 miljoen openstaande vacatures nog krap, maar verzwakt wel iets." Volgens de bank duidt dit op een afkoelende Amerikaanse economie, en daardoor neemt de kans op een verdere renteverhoging door de Fed af.

Vanmiddag bleek zowel de export als de import in februari gedaald, waardoor het tekort op de handelsbalans van de VS met bijna 3 procent steeg.

Beleggers krijgen vanmiddag ook nog de inkoopmanagersdata van S&P Global en ISM over de Amerikaanse dienstensector. In Europa bleek de sector in maart flink gegroeid ten opzichte van februari.

De euro/dollar handelt op 1,0952 en olie wordt 0,3 procent goedkoper. Vanmiddag staan de wekelijkse voorraden in de VS op de rol.

Exxon Mobil heeft dinsdagavond gewaarschuwd dat de lagere olieprijzen in het eerste kwartaal een negatieve impact van 600 miljoen tot 1 miljard dollar hebben gehad op de winst van de tak Upstream. Dit bleek uit documenten die de energiereus heeft ingediend bij Amerikaanse toezichthouder SEC. De lagere gasprijzen hadden een negatieve impact van 400 tot 800 miljoen dollar, zo vulde Exxon aan. Exxon verdiende in het vierde kwartaal nog 12,8 miljard dollar, waaraan Upstream 8,2 miljard dollar bijdroeg. Het aandeel lijkt iets lager van start te gaan.

Het aandeel Johnson & Johnson gaat bijna 3 procent hoger openen, nadat de farmaceut een schikking trof van bijna 9 miljard dollar voor diens talkpoeder die kanker veroorzaakte.

Slotstanden

De S&P500 index sloot dinsdag 0,6 procent lager op 4.100,60 punten, technologie-index Nasdaq verloor 0,5 procent tot 12.126,33 punten en de Dow Jones-index daalde 0,6 procent tot 33.402,38 punten.