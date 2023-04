Beursblik: ADP-cijfers tonen vertraging bij grote bedrijven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De tegenvallende banengroei in de private sector van de Verenigde Staten in maart liet vooral een terugval zien bij de grotere bedrijven. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Daar loopt de groei nu ook terug en dat duidt op enige afkoeling en kleerscheurtjes in een flink gespannen Amerikaanse arbeidsmarkt", aldus Marey. Uit de cijfers bleek een groei van 145.000 banen, terwijl gerekend was op 210.000, terwijl de groei in februari opwaarts werd bijgesteld van 242.000 naar 261.000. De grote bedrijven namen in maart 10.000 mensen aan, terwijl het kleinbedrijf nu goed was voor 101.000 banen. De loonontwikkeling met een groei van 6,9 procent op jaarbasis is volgens Marey nog altijd hoog, hoewel lager dan de 7,2 procent in februari. "Maar het zal de Fed er zeker niet van weerhouden de rente bij de volgende beleidsvergadering met 25 basispunten te verhogen", aldus de marktanalist van Rabobank. De euro noteerde woensdag kort na publicatie van het rapport 0,1 procent hoger op 1,0961 dollar. Bron: ABM Financial News

