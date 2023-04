Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in afwachting van de groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector in maart.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,3 procent op 452,20 punten. De Duitse DAX liet ook een daling zien van 0,3 procent naar 15.550,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van eveneens 0,3 procent met een stand van 7.321,46 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.655,05 punten.

Als reden voor de beperkte terugval op de beurzen, noemt marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets de zorgen dat de hogere olieprijzen de renteverhogingen van centrale banken om de inflatie te temmen, teniet zullen doen.

Als de olieprijzen niet terugvallen tot een bandbreedte van circa 55 tot 64 dollar, dan moeten centrale banken weer in actie komen, zo waarschuwt Aslam. "Ik denk dat consumenten niet veel meer pijn aankunnen."

Verder merkte de analist op dat de vacaturecijfers uit de VS, die dinsdagmiddag verschenen, bevestigen dat het sterkste deel van de Amerikaanse economie, namelijk de banenmarkt, aan kracht verliest. Het aantal openstaande vacatures daalde voor het eerst in bijna 24 maanden tot onder de 10 miljoen, zo merkt Aslam op.

De Duitse fabrieksorders lieten over februari een onverwachte stijging zien van 4,8 procent en in Frankrijk kwam de industriële productiestijging over dezelfde maand hoger uit dan verwacht, terwijl de daling over januari iets minder robuust bleek dan eerder kon worden gemeten.

De inkoopmanagersindices voor de diverse dienstensectoren over maart toonden een gemengd beeld, maar de indexen wezen voor geen enkele lidstaat op krimp. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in maart uit op 55,0 tegen 52,7 in februari. Dat is de hoogste stand in 10 maanden.

Voor vanmiddag wordt er een groei van 210.000 banen verwacht voor de Amerikaanse private sector. In februari kwamen er 242.000 banen bij.

Verder komen nog de handelsbalans over februari, twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse dienstensector van S&P en ISM en de wekelijkse olievoorraden naar buiten.

De meest relevante spreker is vandaag bestuurder van de Europese Centrale Bank Philip Lane, die vandaag op Cyprus een toespraak houdt. Eind maart gaf hij in een Duitse krant aan dat de ECB niet vreest voor grote problemen in de Europese bankensector en dat dit, zodra de onrust afneemt, betekent dat de rente verder omhoog moet.

Olie noteerde woensdag lager. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 80,56 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 84,84 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0954. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0951 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0957 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Sodexo heeft in het afgelopen halfjaar fors meer omzet en winst geboekt en stelde de omzetoutlook naar boven bij. De koers van het aandeel noteerde 10,7 procent hoger.

Op de beurs in Parijs daalde iets meer dan de helft van de koersen van de hoofdaandelen, en in Frankfurt was het beeld vergelijkbaar.

De koers van het aandeel Continental daalde in Frankfurt met 4,9 procent, gevolgd door dat van Covestro met een verlies van 3,2 procent.

In Parijs daalde de koers van het aandeel Saint-Gobain met 4,1 procent en die van Renault verloor 3,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De S&P500 index sloot dinsdag 0,6 procent lager op op 4.100,60 punten, technologie-index Nasdaq verloor 0,5 procent tot 12.126,33 punten en de Dow Jones-index daalde 0,6 procent tot 33.402,38 punten.