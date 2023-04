Beursblik: beleggers houden kruit droog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers houden nog altijd rekening met een aanhoudend hoge inflatie en hogere rentes. Dit blijkt woensdag uit een beleggersonderzoek van onlinebroker Lynx. Uit dit onderzoek komt naar voren dat 83 procent van de beleggers dit jaar geen renteverlaging van centrale banken verwacht. Ruim de helft van de deelnemers vermoedt dat de aandelenbeurzen de komende zes maanden zijwaarts zullen bewegen en 29 procent van de beleggers houdt rekening met een correctie. Daarentegen denkt 18 procent van de ondervraagden dat we in een nieuwe stierenmarkt zitten. "Ik verwacht dat zodra duidelijk wordt dat centrale banken klaar zijn met het verhogen van de rente, of zelfs de rente verlagen, beleggers ervoor zullen kiezen hun liquiditeiten in te zetten op de financiële markten", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Blekemolen ziet dit ook terug in het onderzoek. Circa 38 procent van de beleggers geeft aan meer liquiditeiten aan te houden in afwachting van betere tijden en 23 procent van de respondenten geeft aan minder transacties te verrichten. In lijn met de eerder waargenomen rotatie van waarde- naar groeiaandelen kiezen beleggers van Lynx er slechts sporadisch voor om meer waardeaandelen in de portefeuille op te nemen. "Beleggers doen minder transacties en zijn voorzichtiger, omdat de economische situatie onzeker blijft", concludeert Blekemolen. "We hebben een sterk kwartaal achter de rug en de meeste beurzen staan niet eens zo heel ver onder hun recordstanden. Vanwege de hoge rente, aanhoudende inflatie en de angst voor een economische recessie, lijken beleggers hun kruit voorlopig even droog te willen houden." Bron: ABM Financial News

