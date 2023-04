Valuta: euro kruipt omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond de 1,0960 dollar en daarmee nog iets hoger dan dinsdag rond het middaguur, in een markt die wacht op de volgende indicatie voor de ontwikkelingen in de Amerikaanse arbeidsmarkt met vanmiddag de groei van het aantal banen in de private sector in maart.

"Dinsdag bleken de Amerikaanse vacatures in februari voor het eerst sinds mei 2021 weer onder de 10 miljoen te zijn gedaald", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "En dan is het de vraag of dat zich ook wil doorvertalen naar het rapport van vandaag en van vrijdag. Het geeft in elk geval wel de indruk van enige afkoeling van een gespannen Amerikaanse arbeidsmarkt", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag, die de euro vandaag in een zeer smalle bandbreedte ziet bewegen tussen 1,0944 en 1,0977 dollar.

Rabobank verwacht dat de euro zal gaan terugvallen door de behoefte aan een veilige haven. Over een maand verwacht de bank een daling van de euro naar 1,06 dollar en op een termijn van drie maanden zelfs naar 1,05 dollar, om vanaf dat punt weer te stijgen. "Wij denken dat de rust in de bankensectoren nog niet helemaal is weergekeerd", aldus Mevissen.

De voorzitter van de Federal Reserve van Cleveland Loretta Mester was dinsdag heel duidelijk over het rentebeleid van de Fed: de inflatie is te hoog en het duurt tot zeker 2025 voordat de doelstelling van 2 procent in zich komt. Mester liet haar zorgen over het niveau van de de consumentenprijzen vergezeld gaan van een andere zorg, namelijk die over de stabiliteit van het bankensysteem. Beide dossiers verdienen wat Mester betreft alle aandacht, waarmee zij liet doorschemeren dat van een rentedaling voorlopig geen sprake kan zijn met een loongroei van 4 tot 5 procent op jaarbasis. Zij stipte dinsdag de stabiele economie en vooral ook de nog altijd solide trend in de Amerikaanse huizenmarkt aan.

Vanochtend vroeg bleek de centrale bank van Nieuw-Zeeland niet te hebben geaarzeld en de rente met 50 basispunten te hebben verhoogd naar 5,25 procent.

De Duitse fabrieksorders lieten over februari een onverwachte stijging zien van 4,8 procent.

In Frankrijk kwam de industriële productiestijging over dezelfde maand hoger uit dan verwacht, terwijl de daling over januari iets minder robuust bleek dan eerder kon worden gemeten.

De slotakkoorden van de inkoopmanagersindices voor de diverse dienstensectoren over maart in een tweede, definitieve meting toonden een gemengd beeld, maar geen enkele index wees op krimp. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in maart uit op 55,0 tegen 52,7 in februari. Dat is desalniettemin de hoogste stand in 10 maanden.

Voor vanmiddag wordt er een groei van 210.000 banen verwacht voor de Amerikaanse private sector. In februari kwamen er 242.000 banen bij.

Verder komen nog de handelsbalans over februari, twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse dienstensector van S&P en ISM en de wekelijkse olievoorraden naar buiten.

Spreker om in de gaten is bestuurder van de Europese Centrale Bank Philip Lane, die vandaag op Cyprus een toespraak houdt. Eind maart gaf hij in een Duitse krant aan dat de ECB niet vreest voor grote problemen in de Europese bankensector en dat dit, zodra de onrust afneemt, betekent dat de rente verder omhoog moet.

De euro noteerde woensdag vlak op 1,0959 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8775 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2489 dollar. De Nieuw-Zeelandse dollar steeg 0,1 procent naar 0,6312 Amerikaanse dollar. Woensdagochtend vroeg noteerde de munt op 0,6347 Amerikaanse dollar.