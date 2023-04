Beursupdate: beperkte verliezen in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,3 procent tot 756,27 punten.

"In Europa lijken beleggers toe aan een adempauze, na de sterke opleving van de afgelopen week", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Als reden voor de beperkte terugval op de beurzen, noemt marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets de zorgen dat de hogere olieprijzen de renteverhogingen van centrale banken om de inflatie te temmen, teniet zullen doen.

Als de olieprijzen niet terugvallen tot een bandbreedte van circa 55 tot 64 dollar, dan moeten centrale banken weer in actie komen, zo waarschuwt Aslam. "Ik denk dat consumenten niet veel meer pijn aankunnen."

Verder merkte de analist op dat de vacaturecijfers uit de VS, die dinsdagmiddag verschenen, bevestigen dat het sterkste deel van de Amerikaanse economie, namelijk de banenmarkt, aan kracht verliest. Het aantal openstaande vacatures daalde voor het eerst in bijna 24 maanden tot onder de 10 miljoen, zo merkt Aslam op.

Blekemolen zag de AEX in de afgelopen weken "stevig" opveren vanaf het 200-daags gemiddelde. Technisch gezien wordt het volgens hem belangrijk of de index ook door de top op 777,5 punten kan breken. "Dan wordt een stijging richting de 810 punten of zelfs een recordstand ingezet", aldus de expert van Lynx. Een beperkte terugval moet volgens hem steun vinden rond de laatste top op 745,6 punten.

Op macro-economisch vlak bleek vanochtend dat de dienstensector in de eurozone in maart iets minder sterk groeide dan aanvankelijk verwacht. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in maart uit op 55,0 tegen 52,7 in februari. Dat is desalniettemin de hoogste stand in 10 maanden. In de voorlopige meting werd melding gemaakt van een index van 55,6.

"De economie in de eurozone blijft herstellen van de rust aan het einde van 2022", zei econoom Joe Hayes van S&P Global. Wel ziet hij grote verschillen tussen de lidstaten en waarschuwt hij voor de renteverhogingen en de nog altijd hoge inflatie, ondanks dat die de afgelopen periode wel is afgekoeld.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0946. De olieprijzen koersten rond een niveau van 80,50 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen stegen Wolters Kluwer en Heineken met een procent. ASML en Besi leverden juist tot twee procent in.

In de AMX won Fagron 1,9 procent, na een positief rapport van Degroof Petercam, en Galapagos 1,1 procent. Aalberts gaf 2,7 procent prijs, terwijl Just Eat 3,3 procent verloor.

Onder de kleinere aandelen won Ebusco 1,4 procent, ondanks een koersdoelverlaging door Jefferies, en daalde Heijmans 11,7 procent. De bouwer noteert vandaag ex-dividend.