Beursblik: Arcadis druk met integraties

(ABM FN-Dow Jones) Het integreren van de twee grote overnames IBI en DPS kent uitdagingen, maar Arcadis blijkt goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen en buiten het bedrijf. Dat is de conclusie van ING na een gesprek met CEO Peter Oosterveer. De integratie van IBI is uitdagender dan die van DPS, dat in een gunstiger klimaat opereert, bleek uit het gesprek. Vertrekkend CEO Oosterveer noemde als aandachtspunt de ontwikkeling van mondiale klantenservicecentra. Outsourcing naar landen met lagere kosten zou hogere marges opleveren, denkt hij. Onder de nieuwe CEO Alan Brookes zal dit een groeiende rol blijven spelen, denkt Oosterveer. Van het orderboek van Arcadis is ongeveer 14 procent of 200 miljoen euro gerelateerd aan commercieel vastgoed, denkt ING, vooral in China en het VK, en niet meer dan 30 tot 40 miljoen euro in de VS. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 46,50 euro voor Arcadis. Bron: ABM Financial News

