Beursblik: vertrouwen in Fagron keert terug

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van beleggers in Fagron keert geleidelijk terug. Dit ziet analist Frank Claassen van Degroof Petercam woensdag. De magistrale bereider kreeg in 2022 met verschillende tegenvallers te maken, zoals een waarschuwing van de Amerikaanse toezichthouder FDA, aanvoerproblemen, hogere kosten en meer concurrentie. Deze problemen worden nu stuk voor stuk aangepakt, ziet Claassen. Hoewel de eerste helft van 2022 en ook het derde kwartaal van dat jaar zeker niet bemoedigend verliepen, waren de resultaten over de tweede jaarhelft hoopgevend volgens Degroof. Claassen verwacht dat de kwartaalcijfers op 13 april opnieuw een stap in de goede richting zullen zijn. Er wordt een autonome groei van circa 3 procent verwacht, en daarmee ligt de lat niet zo hoog, aldus Claassen. Het doel van Fagron op middellange termijn is een autonome groei van 8 procent. Gepersonaliseerde medicatie is volgens Claassen een structurele groeimarkt. Fagron zou dan ook tamelijk immuun moeten zijn voor een economische terugval. Als Fagron simpelweg aan de verwachtingen kan voldoen, voorziet Claasen dat het vertrouwen van beleggers kan aantrekken en dat zal leiden tot een verdere koersstijging van het aandeel.? Fagron staat op de favorietenlijst van Degroof en de bank heeft een koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 21,00 euro. Bron: ABM Financial News

