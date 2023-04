Update: Staat mag vluchten voor Schiphol niet verminderen

(ABM FN-Dow Jones) De Staat mag het aantal vliegtuigbewegingen voor Schiphol voor het seizoen 2023/2024 niet verminderen van 500.000 naar 460.000. Dat volgt uit een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland.

Verschillende vliegtuigmaatschappijen, waaronder KLM, hadden het kort geding tegen de Staat en Schiphol aangespannen. De rechter oordeelt dat de Staat niet de juiste procedure heeft doorlopen. Zo moet de Staat verschillende maatregelen die de geluidshinder kunnen verminderen in kaart brengen en alle belanghebbenden raadplegen. Een vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen is pas toegestaan als duidelijk is dat andere maatregelen om de geluidshinder te beperken onvoldoende werken, zo stelde de rechtbank.

De rechtbank oordeelde dat Schiphol voor het komende seizoen dan ook niet het maximaal aantal vluchten mag verminderen tot 460.000.

Dit betekent dat het aantal vliegbewegingen niet mag worden teruggebracht met ingang van de winterdienstregeling.

"We werken liever samen dan dat we elkaar tegenkomen in de rechtszaal. Het kort geding was helaas nodig omdat we duidelijkheid nodig hadden van de rechter; begin mei moet de capaciteit voor aankomende winter worden vastgesteld. Die duidelijkheid is er nu", zei KLM in een reactie op de uitspraak.

"Met onze maatregelen zien wij een beter alternatief om minder geluid en CO2 te realiseren en tegelijkertijd met onze bestemmingen te voorzien in de behoefte van reizigers om te vliegen", aldus de maatschappij.

KLM is een Europese procedure gestart om te onderzoeken of er andere manieren zijn om de geluidshinder rond Schiphol terug te dringen dan de maatregelen die het ministerie wil treffen. "Wij willen benadrukken dat we het belangrijk vinden om te blijven verduurzamen. Dat betekent minder geluid én minder CO2-uitstoot", aldus de luchtvaarder.

