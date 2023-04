Oprichter Alumexx ziet belang verwateren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) CEO Jeroen van den Heuvel heeft zijn belang in Alumexx flink zien verwateren, als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen om twee overnames te bekostigen. Alumexx nam recent Euroscaffold en ASC Group over, en om die overnames te kunnen financieren werden 3,7 miljoen nieuwe aandelen en 10 cumulatief preferente aandelen uitgegeven. Uit het register van de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat Van den Heuvel 3,7 miljoen aandelen Alumexx bezit en 6 cumulatief preferente aandelen. Dat is per 31 maart goed voor een belang van 24,92 procent. Bij de vorige melding, eind december 2017, was dit aantal aandelen nog goed voor een belang van 34,59 procent. Grootaandeelhouder Martijn Kok zag om dezelfde reden zijn belang dalen van 29,55 naar 21,29 procent. "Door de overnames ontstaan naar verwachting substantiële synergie-effecten. Alumexx zal na afronding van de beide overnames een bedrijfsomvang hebben die past bij een beursnotering", zei Alumexx in een toelichting op de twee overnames. Bron: ABM Financial News

