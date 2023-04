Dienstensector eurozone groeit iets minder hard dan gedacht

(ABM FN-Dow Jones) De dienstensector in de eurozone is in maart iets minder sterk gegroeid dan aanvankelijk gedacht Dit bleek woensdag uit definitieve cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in maart uit op 55,0 tegen 52,7 in februari. Dat is de hoogste stand in 10 maanden.

In de voorlopige meting werd melding gemaakt van een index van 55,6.

De inkoopmanagersindex voor de industrie bleek maandag in de definitieve meting te zijn gedaald van 48,5 in februari naar 47,3 in maart.

De samengestelde index steeg zo van 52,0 naar 53,7. De voorlopige index noteerde op 54,1.

"De economie in de eurozone blijft herstellen van de rust aan het einde van 2022", zei econoom Joe Hayes van S&P Global. Wel ziet hij grote verschillen tussen de lidstaten en waarschuwt hij voor de renteverhogingen en de nog altijd hoge inflatie, ondanks dat die de afgelopen periode wel is afgekoeld.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.