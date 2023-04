Jefferies verlaagt koersdoel Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft woensdag het koersdoel voor Ebusco verlaagd van 23,00 naar 18,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist David Kerstens stelde dat de jaarresultaten van de bussenbouwer uit Deurne tegenvielen door verstoringen in de aanvoerketens. Voor 2023 verwacht Ebusco dat 550 tot 600 bussen zullen bijdragen aan de omzet, terwijl de doelstelling voor meer dan 3.000 bussen binnen vijf jaar werd gehandhaafd. Kerstens ziet dat Ebusco de productiecapaciteit opvoert. Daarbij kijkt het naar een nieuwe partnerfabrikant in Europa, wat minder investeringen vergt dan een eigen fabriek. Jefferies handhaafde het koopadvies. Kerstens verwacht dat de orderinstroom flink zal stijgen, omdat de 3.0 bus van Ebusco een "superieur" kostenplaatje, de zogeheten total cost of ownership, oplevert voor de gebruiker. Met het nieuwe koersdoel is de waardering van Ebusco in lijn met die van andere fabrikanten van elektrische bussen, aldus de zakenbank. Het aandeel Ebusco steeg woensdagochtend met 0,3 procent tot 9,08 euro. Bron: ABM Financial News

