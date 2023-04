Exxon waarschuwt voor impact van lagere olie- en gasprijzen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Exxon Mobil heeft dinsdagavond gewaarschuwd dat de lagere olieprijzen in het eerste kwartaal een negatieve impact van 600 miljoen tot 1 miljard dollar hebben gehad op de winst van de tak Upstream. Dit bleek uit documenten die de energiereus heeft ingediend bij Amerikaanse toezichthouder SEC. Exxon verwacht dat de winst uit Upstream door de lagere olieprijzen tot een miljard dollar lager kunnen uitvallen dan de winst in het vierde kwartaal. De lagere gasprijzen hebben een negatieve impact gehad van 400 tot 800 miljoen dollar, zo stelde Exxon. De negatieve factoren komen bovenop seizoensgebonden effecten, zoals een lagere gasvraag en gepland onderhoud. Exxon verdiende in het vierde kwartaal nog 12,8 miljard dollar, waaraan Upstream 8,2 miljard dollar bijdroeg. Afgelopen dagen stegen aandelen van oliemaatschappijen fors, nadat de olieprijs omhoog schoot, omdat oliekartel OPEC+ zondag onverwacht een stevige productieverlaging aankondigde. Exxon komt eind april met cijfers over het eerste kwartaal. Bron: ABM Financial News

