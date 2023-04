Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het rood. Dinsdag maakte de AEX een pas op de plaats op 758,36 punten.

De Europese beurzen lijken een afwachtende start tegemoet te gaan, na een gemengd slot op dinsdag, toen beleggers zwakkere Amerikaanse macrocijfers te verwerken kregen. Ook een lang paasweekend draagt er vermoedelijk aan bij dat beleggers aan de zijlijn blijven.

De staat van de Amerikaanse economie en als gevolg de ontwikkeling van de rentes, blijven een belangrijke focus voor de markt. Op dinsdag bleek het aantal vacatures in de VS te zijn gedaald tot 9,9 miljoen in februari, het laagste aantal sinds 2021 en ook beduidend minder dan de neerwaarts bijgestelde cijfers van januari. In januari bedroeg het aantal openstaande vacatures uiteindelijk 10,6 miljoen.

De cijfers volgden op data van maandag, waaruit bleek dat de activiteit in de Amerikaanse economie voor de vijfde maand op rij terugviel. Op vrijdag komen er nog cijfers over de Amerikaanse banengroei en werkloosheid over maart, die meer inzicht moeten geven over de staat van de arbeidsmarkt in de VS.

"De daling in het aantal vacatures, suggereert een afkoeling, zelfs nog voorafgaand aan krappere kredietvoorwaarden als gevolg van de bankencrisis", aldus fondsbeheerder Jake Remley van Income Research & Management.

"We zitten in een afwachtende modus om te zien waar het heengaat met de economie", aldus strateeg Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds. De hogere rentes worden volgens hem voelbaar in de economie. "We hangen de witte vlag nog niet uit, maar er zijn genoeg problemen die ons terughoudend maken", aldus O'Reilly.

Wall Street deed dinsdag al een stapje terug. Volgens vermogensbeheerder James Ragan van D.A. Davidson was er evenwel sprake van een technische terugval en niet zozeer van een daling die werd ingezet door de vacaturecijfers. "We zitten nog steeds in een positie waar slecht nieuws, goed nieuws kan zijn voor de markten."

De Federal Reserve ziet de daling in vacatures mogelijk als een teken dat de mismatch tussen vraag en aanbod in de arbeidsmarkt langzaam wegebt, waardoor de inflatiedruk kan afnemen, zo stelde analist Mark Hamrick van Bankrate.

"We hebben een periode met zeer aanzienlijke inflatie gehad, gevolgd door een periode met zeer aanzienlijke renteverhogingen", zei Jason Pride van Glenmede. "In het verleden was dat meestal niet erg goed voor de economie."

"De vraag is of Amerikaanse aandelen binnenkort hun momentum zullen verliezen", aldus Saxo Bank, die stelt dat er nog weinig rek zit in de waarderingen van aandelen.

De euro/dollar noteerde op 1,0953. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0957 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0953 op de borden.

Een mei-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 0,4 procent hoger op 80,71 dollar op de New York Mercantile Exchange. Maandag stegen de olieprijzen al met meer dan 6 procent, nadat Saoedi-Arabië en andere olie-exporteurs uit het OPEC+-kartel onverwacht besloten om de olieproductie met meer dan een miljoen vaten per dag te verlagen.

Rusland kondigde aan dat zijn productieverlaging van een half miljoen vaten die in maart werd doorgevoerd, de rest van het jaar van kracht blijft.

"De beslissing van OPEC+ om te verlagen was fundamenteel geen verrassing, maar de manier waarop de verlaging werd onderhandeld en aangekondigd, in combinatie met de timing, waren dat wel", zei Bhushan Bahree van S&P Global Commodity Insights.

In de Aziatische handel vanochtend, koersten de olieprijzen nog eens 0,5 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Euronext heeft de aandelen- en ETF-markten van Borsa Italiana overgebracht naar zijn handelsplatform Optiq.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 index sloot dinsdag 0,6 procent lager op 4.100,60 punten, technologie-index Nasdaq verloor 0,5 procent tot 12.126,33 punten en de Dow Jones-index daalde 0,6 procent tot 33.402,38 punten.