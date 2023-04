Iets meer omzet voor chocoladefabrikant Barry Callebaut Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Zwitserse chocolademaker Barry Callebaut heeft in de eerste zes maanden van het lopende gebroken boekjaar iets meer omzet behaald dan over dezelfde periode een jaar eerder. Dit meldde het bedrijf uit Zürich woensdagochtend. De volumes daalden in de zes maanden tot en met 28 februari weliswaar met 2,9 procent, maar lieten in het tweede kwartaal een sterk herstel zien. De omzet steeg daarentegen met 3,7 procent naar 4,18 miljard Zwitserse frank. Tegen constante wisselkoersen steeg de omzet met 7,9 procent. Het brutoresultaat liep met 9,5 procent op naar 664,1 miljoen frank. De vergelijkbare EBIT kwam over de verslagperiode uit op 348,4 miljoen frank, een stijging van eveneens 9,5 procent, of 1,0 procent tegen constante wisselkoersen. Daar bleef een terugkerende nettowinst van over van 234,3 miljoen frank, een plus van 10,5 procent. In november van dit jaar heeft het bedrijf zijn aanwezigheid in China uitgebreid. Outlook Barry Callebaut gaf woensdag aan er vertrouwen in te hebben in de tweede helft van het boekjaar een sterke operationele winstgevendheid te realiseren. De volumes zullen dit jaar vlak tot licht groeien. Voor de komende drie jaar voorziet de chocoladefabrikant een gemiddelde volumegroei van minder dan 5 procent met een sterke ontwikkeling van de EBIT. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.