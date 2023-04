Borsa Italiana draait nu op Optiq-platform van Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Euronext heeft de aandelen- en ETF-markten van Borsa Italiana overgebracht naar zijn handelsplatform Optiq. Dat maakte de beursexploitant woensdag bekend. De migratie werd afgerond op 27 maart, 22 maanden na de overname van Borsa Italiana. Negen maanden geleden verplaatste Euronext zijn Core Data Centre van het Verenigd Koninkrijk naar Italië. Door de verplaatsing van Borsa Italiana naar het Optiq-platform kunnen direct synergievoordelen worden gerealiseerd. In totaal zou dit Euronext 115 miljoen euro aan jaarlijkse besparingen moeten opleveren voor eind 2024. Volgens Euronext zijn er ook voordelen voor de Europese financiële markten, met name voor Italiaanse beursgenoteerde bedrijven die nu deel uitmaken van een veel grotere markt. Dit zou de ruggengraat moeten vormen van de kapitaalmarktunie waar de Europese Unie naar streeft. Het handelsplatform Optiq verwerkt nu 25 procent van de Europese handel in aandelen. Op de beurzen van Euronext zijn 1.930 bedrijven genoteerd met een gezamenlijke marktkapitalisatie van 6,3 biljoen euro. Bron: ABM Financial News

