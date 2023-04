Japanse dienstensector groeit nog harder

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse dienstensector is in maart nog iets harder gegroeid dan in een eerder meting in maart werd opgetekend, waardoor ook de economie als geheel sterker groeide. Dit bleek woensdag uit definitieve cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in maart uit op 55,0 tegen 54,0 in februari. In de voorlopige meting werd melding gemaakt van een index van 54,2.

De inkoopmanagersindex voor de Japanse industrie bleek maandag in de definitieve meting te zijn gestegen van 47,7 in februari naar 49,2 in maart.

De samengestelde index steeg hiermee van 51,1 naar 52,9. Een eerdere raming maakte melding van een index op 51,9.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999