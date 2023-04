Wall Street daalt

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag lager gesloten, na meer signalen van een haperende arbeidsmarkt.

De S&P500 index sloot 0,6 procent lager op op 4.100,60 punten, technologie-index Nasdaq verloor 0,5 procent tot 12.126,33 punten en de Dow Jones-index daalde 0,6 procent tot 33.402,38 punten.

Economisch nieuws bleef de aandacht opeisen. Het aantal vacatures daalde fors, van 10,6 miljoen in januari tot 9,9 miljoen in februari, de laagste stand in 21 maanden. Maandag werd al bekend dat de industriële activiteit voor de vijfde maand op rij is afgenomen in de VS.

"Die afname van vacatures wijst erop dat de arbeidsmarkt al afkoelde voordat de bankenstress de kredietvoorwaarden verkrapte", zei Jake Remley van Income Research and Management.

De aandelenmarkten zijn rustig begon aan de maand april, na een roerig eerste kwartaal. De grote aandelenindices bleven overeind ondanks een bankencrisis die de wereld in maart verraste. Wel gingen bankenaandelen onderuit in de eerste drie maanden en was de obligatiemarkt erg volatiel.

"We hebben een periode met zeer aanzienlijke inflatie gehad, gevolgd door een periode met zeer aanzienlijke renteverhogingen", zei Jason Pride van Glenmede. "In het verleden was dat meestal niet erg goed voor de economie."

"De vraag is of Amerikaanse aandelen binnenkort hun momentum zullen verliezen", aldus Saxo Bank, die stelt dat er nog weinig rek zit in de waarderingen van aandelen.

Ook de fabrieksorders lieten een daling zien.

Meer indicaties over de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt volgen later deze week met het banenrapport van ADP woensdag, de wekelijkse 'jobless claims' op donderdag en het nationale banenrapport van vrijdag. Voor dat officiele banenrapport wordt gerekend op een aanhoudend sterke groei van het aantal banen: 225.000, tegen 311.000 in februari. Dit zou een dalende werkloosheid van 3,5 procent opleveren. De ontslagrondes die door veel bedrijven zijn aangekondigd zijn nog niet in de cijfers zichtbaar, verwacht Pimco.

De olieprijs, maandag fors hoger na de verrassende aankondiging van OPEC+ om de olieproductie stevig te gaan verlagen, liep dinsdag niet verder op.



Het muntpaar euro/dollar handelde op 1,0957.

De goudprijs flirtte met een terugkeer naar recordterrein boven 2.000 dollar per ounce en de tweejarige Amerikaanse staatslening stond op 3,84 procent.

Bedrijfsnieuws

Aandelen Virgin Orbit daalden 23 procent nadat het sattelietlanceerbedrijf van Richard Branson faillissement aanvroeg en meldde een koper te zoeken.

CEO Jamie Dimon van JPMorgan waarschuwde in een brief aan aandeelhouders dat de bankencrisis nog niet voorbij is. "De huidige crisis is nog niet over, en zelfs als die achter ons ligt, dan zullen de gevolgen nog jaren merkbaar zijn", aldus de CEO. Echter de problemen zijn volgens de topman niet vergelijkbaar met die in 2008, tijdens de financiële crisis. JP Morgan sloot licht lager.

AMC Entertainment verloor ook 23 procent, na een schikking met aandeelhouders. Hierdoor kan het bedrijf zijn preferente aandelen, bekend als APE's, omzetten in gewone aandelen. AMC aandelen namen een grote vlucht als zogenaamde meme stocks, waarvan de prijzen werden opgejaagd door samenwerkende particuliere beleggers.

Walmart houdt dinsdag en woensdag een beleggersbijeenkomst. 's Werelds grootste retailer gaf vorige maand nog een winstverwachting af voor het boekjaar 2024 die onder de ramingen van analisten lag. Het aandeel daalde 1 procent.