Olieprijs stijgt verder

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gesloten op het hoogste niveau sinds januari.

Een mei-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,4 procent hoger op 80,71 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Maandag stegen de olieprijzen met meer dan 6 procent, nadat Saoedi-Arabië en andere olie-exporteurs uit het OPEC+-kartel onverwacht besloten om de olieproductie met meer dan een miljoen vaten per dag te verlagen.

Rusland kondigde aan dat zijn productieverlaging van een half miljoen vaten die in maart werd doorgevoerd, de rest van het jaar van kracht blijft.

"De beslissing van OPEC+ om te verlagen was fundamenteel geen verrassing, maart de manier waarop de verlaging werd onderhandeld en aangekondigd, en de timing, waren dat wel", zei Bhushan Bahree van S&P Global Commodity Insights.

"Onze basiscasus voor dit jaar ging er al van uit dat OPEC+ in mei eerst de productie zou verlagen", aldus Bahree, om later in het jaar de productie weer te verhogen, in het streven naar een olieprijs boven 80 dollar per vat.

De mogelijke verhoging zou dan afhangen van de vraag, met name uit China.

Volgens Bahree is er geen reden meer om aan te nemen dat zulke besluiten alleen nog maar tijdens geagendeerde vergaderingen van OPEC of OPEC+ zullen worden genomen. "Een deelgroep, of deelgroepen van OPEC kunnen vergaderen om vrijwillig de productie te verlagen binnen het algemene raamwerk van een formeel akkoord en productiedoelen."

Volgens sommige analisten kan de productieverlaging op termijn leiden tot uitval van vraag door de hogere prijzen.