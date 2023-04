Europese beurzen sluiten verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld geëindigd ondanks matige economische cijfers uit de VS. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,1 procent lager op 457,34 punten. De Duitse DAX sloot 0,1 procent hoger op 15.603,47 punten. De Franse CAC 40 sloot fractioneel lager op 7.344,96 punten. De Britse FTSE verloor 0,5 procent met een slotstand van 7.634,52 punten. Matige economische cijfers zouden volgens sommigen eerder de aandelenkoersen laten stijgen omdat de Federal Reserve hierdoor mogelijk minder druk voelt om de rente te verhogen om de inflatiedruk te verminderen. "Maar voor het moment lijkt het erop dat aandelen te snel te ver zijn gestegen om op de korte termijn nog veel verder te gaan", zei analist Chris Beauchamp van IG. Een besluit van OPEC+ om de olieproductie te verlagen maakte niet veel indruk. Even werd gevreesd voor een inflatieverhogende impact maar die lijkt vooralsnog mee te vallen. De olieprijs daalde, na een aanvankelijke stijging. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent lager op 80,00 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 84,30 dollar werd betaald, een daling van 0,7 procent. De export en import van Duitsland kwam in februari op maandbasis veel hoger uit dan vooraf was voorzien. In de Verenigde Staten bleek het aantal vacatures in februari fors gedaald, terwijl ook de fabrieksorders daalden.



De euro/dollar noteerde op 1,0953. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0903 op de borden.



Bedrijfsnieuws De bankencrisis die is veroorzaakt door het omvallen van Silicon Valley Bank en Signature Bank is nog niet voorbij, zo schreef de CEO van JPMorgan Chase, Jamie Dimon, in zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders. "De huidige crisis is nog niet voorbij, en zelfs wanneer ze achter de rug is, zullen er nog jaren gevolgen van zijn", waarschuwde Dimon. Aandelen van banken reageerden hier niet sterk op. Treinenfabrikant Alstom was een opvallend sterke daler in Parijs. Ook staalreus ArcelorMittal en energiereus TotalEnergies verloren terrein. De technologiehoek bleef niet ongemoeid. STMicroelectronics verloor bijna 2 procent, maar de Amsterdamse halfgeleiders bleven grotendeels in het groen. De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar de voorgestelde oprichting van een joint venture door Orange en MasMovel. Dit meldde de Commissie maandagavond. Orange sloot licht hoger.



Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag lager. De S&P500 index daalde 0,9 procent tot 4.088,90 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.