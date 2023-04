AEX sluit vlak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag vlak geëindigd. Op een slot van 758,36 punten sloot de AEX nagenoeg ongewijzigd na een weinig spannende handelsdag. "We kunnen inmiddels wel objectief concluderen dat de bearmarket achter ons ligt", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx in een technische analyse. De volgende weerstand voor de AEX ligt op 777,58 punten, met daarvoor "nog een kleiner obstakel op 763,4 punten", aldus Blekemolen. Hoewel de rust op de markten lijkt teruggekeerd, is de bankencrisis die is veroorzaakt door het omvallen van Silicon Valley Bank en Signature Bank nog niet voorbij, zo schreef de CEO van JPMorgan Chase, Jamie Dimon, in zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders. "De huidige crisis is nog niet voorbij, en zelfs wanneer ze achter de rug is, zullen er nog jaren gevolgen van zijn", waarschuwde Dimon. De olieprijs, maandag nog fors hoger na de verrassende aankondiging van OPEC+ om de olieproductie stevig te gaan verlagen, zakte rond het slot in Europa iets terug. WTI kostte rond 80 dollar. "Als de olieprijzen blijven stijgen, kan er inflatiedruk ontstaan. En zoals bekend houden de beurzen daar niet van", waarschuwde marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. Maar vooralsnog lijkt er geen sprake van onrust. Het muntpaar euro/dollar handelde dinsdag op 1,0953. Volgende richtpunten voor de markt zijn de inkoopmanagers over de dienstensector en de Amerikaanse banenrapporten. Verder is het tot nog toe een vrij rustige week richting het lange paasweekend. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging verzekeraar ASR aan kop met een winst van ruim anderhalf procent. Aegon won rond een half procent en NN bijna een procent. Randstad belandde onderaan met een verlies van dik 4 procent, na een negatief analistenrapport. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een rapport van Exane, waarin het advies voor Randstad werd verlaagd van Outperform naar Neutraal. Shell, maandag nog profiterend van de stijgende olieprijzen leverde vandaag ruim anderhalf procent in, en ArcelorMittal daalde 2,5 procent. In de AMX won Basic-Fit ruim 2,5 procent. InPost sloot 2 procent hoger op 8,94 euro. Zakenbank Jefferies verhoogde het koersdoel voor InPost van 10,00 naar 10,50 bij handhaving van het koopadvies. Jefferies merkte op dat InPost marktaandeel blijft winnen met het netwerk van pakketkluisjes, ondanks de hoge inflatie in Polen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. "Pakketbezorging naar kluisjes is goedkoper, gemakkelijker en duurzamer", stelde de bank. TKH is vandaag begonnen met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 25 miljoen euro. Het aandeel steeg iets meer dan een half procent. Signify verloor dik 6 procent. Sectorgenoot Acuity Brands stond op Wall Street stevig onder druk na het openen van de boeken. Vooral de omzetgroei viel tegen. In de AScX won TomTom 2,5 procent. Pharming daalde bijna 6 procent, net als Azerion. Ebusco leverde ruim 4,5 procent in, nadat ING het koersdoel voor de bussenbouwer fors verlaagde. Accsys wil uiterlijk per 1 juli Jelena Arsic van Os benoemen tot CEO van het bedrijf. Dit maakte de houtveredelaar bekend. Het aandeel steeg dinsdag 2 procent. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een half procent in de min. Bron: ABM Financial News

