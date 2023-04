Northwell Health kiest voor Philips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft een zevenjarige overeenkomst gesloten met Northwell Health, de grootste zorgverlener in de staat New York om het gezondheidssysteem te verbeteren. Dit meldde Philips dinsdag. Het gaat onder meer om het standaardiseren van patiëntmonitoring en de verbetering van patiëntenzorg en patiëntresultaten. "Hierdoor zal Northwell Health niet alleen de basis kunnen leggen voor een toekomstbestendig, bedrijfsbreed platform, maar het systeem zal hen ook in staat stellen innovatieve technologieën te ondersteunen wanneer deze zich ontwikkelen en hen de flexibiliteit geven om hun patiëntbewakingssystemen snel en efficiënt op te schalen", aldus Philips. Northwell Health heeft 21 ziekenhuizen en 850 poliklinieken. Er werken 83.000 mensen voor het bedrijf. Philips meldde geen financiële details. Bron: ABM Financial News

