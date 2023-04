Wall Street richting lichtgroene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten gaan dinsdag met winsten van start. Futures op de S&P 500 wijzen vlak voor de openingsbel op een openingswinst van 0,3 procent en voor de Nasdaq lijkt er een 0,4 procent hogere opening in te zitten.

"De vraag is of Amerikaanse aandelen binnenkort hun momentum zullen verliezen", aldus Saxo Bank, die stelt dat er nog weinig rek zit in de waarderingen van aandelen.

Voor vanmiddag staan de Amerikaanse fabrieksorders op de agenda, net als de vacatures. De Amerikaanse arbeidsmarkt staat deze week flink in de belangstelling, met woensdag het banenrapport van ADP, donderdag de wekelijkse steunaanvragen en vrijdag het officiële banenrapport.

Het rapport laat vrijdag waarschijnlijk een tragere, maar nog steeds sterke groei van het aantal nieuwe banen zien. verwachten economen bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco. Vermoedelijk kwamen er vorige maand 225.000 nieuwe banen buiten de agrarische sector bij, tegenover 311.000 in februari. De werkloosheid daalde naar verwachting van 3,6 naar 3,5 procent.

Pimco verwacht dat de werkelijke toename van het aantal aangekondigde ontslagen in januari pas in april volledig in het werkgelegenheidsrapport zal worden opgenomen. "De VS verplicht bedrijven met meer dan 100 werknemers om grootschalige ontslagen 60 dagen van tevoren aan te kondigen. De meeste ontslagen lijken eind januari te zijn gevallen, waardoor deze nog niet in dit rapport zijn meegenomen."

De olieprijs, maandag al fors hoger na de verrassende aankondiging van OPEC+ om de olieproductie stevig te gaan verlagen, loopt ook vandaag weer op, met bijna een procent.

"Als de olieprijzen blijven stijgen, kan er inflatiedruk ontstaan. En zoals bekend houden de beurzen daar niet van", waarschuwde marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland.

Maar vooralsnog lijkt er geen sprake van onrust. Het muntpaar euro/dollar handelde dinsdagmiddag op 1,0902.

Bedrijfsnieuws

CEO Jamie Dimon van JPMorgan waarschuwde in een brief aan aandeelhouders dat de bankencrisis nog niet voorbij is. "De huidige crisis is nog niet over, en zelfs als die achter ons ligt, dan zullen de gevolgen nog jaren merkbaar zijn", aldus de CEO. Echter de problemen zijn volgens de topman niet vergelijkbaar met die in 2008, tijdens de financiële crisis.

AMC Entertainment heeft een schikking getroffen in een rechtszaak die was aangespannen door aandeelhouders. Hierdoor kan het bedrijf zijn preferente aandelen, bekend als APE's, omzetten in gewone aandelen. AMC aandelen, die in de meme-gekte een vlucht namen, dalen voorbeurs liefst 24 procent.

Walmart begint dinsdag aan een tweedaagse beleggersbijeenkomst. 's Werelds grootste retailer gaf vorige maand nog een winstverwachting af voor het boekjaar 2024 die onder de ramingen van analisten lag. Dinsdag voorbeurs noteert het aandeel licht hoger.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,4 procent tot 4.124,51 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 33.601,15 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 12.189,45 punten.